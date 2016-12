Adventskalender: 21. Dezember 2016

Gewinn:

Heute haben wir einen ganz exklusiven Gewinn für Sie: Eine Zeichnung von Ihrem eigenen Pferd. Die Künstlerin Maria Mähler wird Ihren Vierbeiner nach Ihrer Fotovorlage zeichnen! Ein eigentlich unbezahlbares Geschenk im Wert von 200 Euro.

Angebot:

Unser Geschenkabos erhalten Sie heute für 5 Euro günstiger, statt 29,95 zahlen Sie nur 24,95.- (Inland) Auch bei Geschenkabos, die wir ins Ausland liefern, sparen Sie fünf Euro, wenn Sie den Code gabo2 eingeben.

Wie funktioniert es?

Jeder kann teilnehmen. Wer in der Adventszeit, also vom 1.- bis 24. Dezember, etwas bei uns bestellt, nimmt automatisch an der Verlosung teil, an dem Tag, an dem er etwas bei uns bestellt hat.

Wer nichts bestellt kann mitmachen, indem er uns eine Mail an gewinnspiel@dressur-studien.de sendet. Diese Mail nimmt an dem Tag an der Verlosung teil, an dem wir sie erhalten haben.

Gutscheincodes sind jeweils bis 23 Uhr gültig und einlösbar.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ebenso eine Barauszahlung. Ihre Daten verwenden wir auschließlich für die Verlosung und werden nicht weiter gegeben!

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Gewinne und Gewinner!