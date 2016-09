Geposted in Haltung und Gesundheit

Das Body Condition Scoring-System (BCS) ist eine Methode, um den Ernährungszustand von Pferden zu beurteilen. Speziell für Warmblutpferde haben im Jahr 2003 Prof. Ellen Kienzle und Dr.Stephanie Schramme am Lehrstuhl für Tierernährung der Uni München einen BCS entwickelt. Er unterscheidet in neun Stufen zwischen ausgezehrt (1) bis fettsüchtig (9). In unserem Heft „Fit statt fett: Richtig füttern“ haben wir den BCS ausführlich dargestellt. Die nachfolgenden Informationen sind nur eine Ergänzung zu diesem Artikel.

In der hier als PDF ansehbaren Tabelle BCS, haben die beiden Wissenschaftlerinnen die jeweiligen Merkmale eines Ernährungszustandes beschrieben.

Die nachfolgenden Fotos sind alle von Dr. Stephanie Schramme, danke, dass wir sie nutzen dürfen!

Die beiden Bilder zeigen ein Pferd mit einem BCS von 9. Gut sichtbar ist, wie die Oberlinie im Bereich der Kruppe kantig wird.

Bei diesem Pferd ist der Hals deutlich zu dünn:

Neun Monate später:

Deutlich zu dünnes Pferd:

Und auch hier, neun Monate später: