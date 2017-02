Das Auge schulen: Heft 1/2017

Auf dieser Übersichtseite finden Sie alle Links zu den Pferden, die wir in unserem Heft 1/2017 besprochen und beurteilt haben. Sie finden hier bewusst nur die Bilder, ohne weitere Informationen oder gar die Markierungen, die wir im Heft auf den Fotos gemacht haben.

Schauen Sie sich die Bilder doch einmal in Ruhe an und dann vergleichen Sie diese mit unseren Ergebnissen im Heft – so können Sie prima Ihr Auge schulen. Viel Vergnügen dabei!

Danke an Sportpferdetheapeutin Karin Link und Dressurausbilder Jan Nivelle, welche sich für uns die Mühe gemacht haben, die Pferde unter die Lupe zu nehmen.

Caspian, fünfjähriges deutsches Sportpferd

Norikerstute Funny (11)

Contact Me, neunjähriger Holsteiner

Aegideinberger R1-Stute Luna (11)

Rheinländerstute Everybody´s Sunshine (12)

Connemarapony Paddy (6)

Hannoveraner San Belcando (5)

Sie möchten auch Ihr Pferd von uns beurteilen lassen? Hier steht wie es geht, Bewerbungsschluss für unser nächstes Heft ist der 20.März 2017.