Das neue Heft und Bitte an Abonnenten

Geposted in Neuigkeiten

Unser neues Heft „Gebisslos glücklich?!“ erscheint ausnahmsweise aus organisatorischen Gründen (wir arbeiten mit einer neuen Druckerei zusammen) eine Woche später, nämlich zum 8.6.2017.

Abonnenten haben das Heft natürlich früher im Briefkasten.

Und falls Sie uns abonniert haben und umgezogen sind:

Bitte teilen Sie uns via Mail (!) – info@dressur-studien.de – Ihre neuen Adressdaten mit. Es reicht nicht, Ihre Daten in Ihrem Kundenkonto in unserem Shop zu ändern.

Bitte beachten Sie, dass, falls Sie umgezogen sind und einen Nachsendeauftrag bei der Post haben, dieser nicht die sogenannten „Postvertriebsstücke“ umfasst und dies sind alle Zeitungen und Magazine. Die Post informiert uns auch nicht über Ihre neue Adresse, sondern wirf unsere Hefte schlicht in den Müll.

Danke!