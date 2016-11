Neues Heft: Die schwierigste Gangart: Der Schritt

Geposted in Basics

Unser neues Heft ist da! Auf 132 Seiten nehmen wir die Gangart unter die Lupe, die zwar schon der Anfänger kennenlernt, doch die tatsächlich in Meisterhände gehört: der Schritt. Es ist die anfälligste Gangart, die „am leichtesten“ zu stören ist und die Gangart, die am schwierigsten zu verbessern oder zu korrigieren ist. Wir haben dazu für Sie eine ganze Reihe von Tipps zusammen gestellt und uns intensiv auch mit dem Thema „Der Reitersitz“ beschäftigt – denn sitzt der Reiter so, dass er das Pferd nicht stört, dann ist das schon die „halbe Miete“ für einen guten Schritt. Beim Link finden Sie das Inhaltsverzeichnis des Heftes und eine Bestellmöglichkeit.