„Die Persönlichkeit eines Pferdes in seinen Möglichkeiten gezielt zu fördern, bedeutet sein Wesen zu erfassen, zu begreifen und zu schätzen. Und zwar so, wie dieses Wesen ist – mit seinen Stärken wie auch den Schwächen. Ich darf die Persönlichkeit als solche in keinem Falle unterdrücken (…) Ich muss mich vollkommen auf das Pferd einstellen, hineinhorchen und ganz offen sein für das, was da kommt.“

Ingrid Klimke in ihrem neuen Buch „Reite zu Deiner Freude“