Adventskalender: 4. Dezember 2017

Der Gewinn:

Heute kann sich ein Gewinner über einen Reithelm der Firma Pikeur freuen. Das gute Stück hat einen Wert von 149 Euro. Der Reithelm “Pro Safe Classic” überzeugt mit folgenden Eigenschaften:

Optimale Verbindung aus Sicherheit, Komfort und Design

Aerodynamische Form

Rubberpainted ABS-Außenschale, gefertigt im In-Moulded-Verfahren für verstärkte Seitensteifigkeit

Flexibler Schirm

Regulierbarer Kinnriemen mit 4-Punkt-Halterung

Anatomisch geformtes Nackenpolster

Optimale Luftzirkulation durch innovatives 3-Wege-Lüftungssystem, Fronteinsatz in Waben-Optik

Hoher Tragekomfort durch Memo-Schaum

Auswechselbares, waschbares Inlet aus Coolmax

Unser Angebot des Tages:

Das Ausbildungstagebuch erhalten Sie heute für 9,90.- statt 14,90 Euro. Unser Ausbildungstagebuch ist ein immerwährender Kalender, verziert mit Zeichnungen von Maria Mähler. In ihm können sie alle Ausbildungsschritte notieren. Es wird so zu einer schönen Erinnerung und falls Sie einmal drohen zu verzweifeln: Blättern Sie doch einmal zurück und bestimmt werden Sie sehen, was Sie und Ihr Pferd schon alles erreicht haben 🙂 Das Ausbildungstagebuch ist auch ein wunderbares, kleines Geschenk.

Wie funktioniert es?

Jeder kann teilnehmen. Wer in der Adventszeit, also vom 1.- bis 24. Dezember, etwas bei uns bestellt, nimmt automatisch an der Verlosung teil, an dem Tag, an dem er etwas bei uns bestellt hat.

Wer nichts bestellt kann mitmachen, indem er uns eine Mail an gewinnspiel@dressur-studien.de sendet. Diese Mail nimmt an dem Tag an der Verlosung teil, an dem wir sie erhalten haben.

Gutscheincodes sind jeweils bis 23 Uhr gültig und einlösbar.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ebenso eine Barauszahlung. Ihre Daten verwenden wir auschließlich für die Verlosung und werden nicht weiter gegeben!

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Gewinne und Gewinner!