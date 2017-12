Adventskalender: 5. Dezember 2017

Gewinn:

Heute verlosen wir zweimal ein Paar Ira-Steigbügel, und zwar das Modell Barock in Schwarz Wert: Je 76,50. Der Preis wird von Sattelfreude Pur gesponsert, danke dafür!

Unser Schnäppchen des Tages:

Von unserem vergriffenen Heft “Übergänge richtig reiten” haben wir noch einmal Exemplare aus dem Archiv für Sie online gestellt – Verkauf nur so lange Vorrat reicht.

Wie funktioniert es?

Jeder kann teilnehmen. Wer in der Adventszeit, also vom 1.- bis 24. Dezember, etwas bei uns bestellt, nimmt automatisch an der Verlosung teil, an dem Tag, an dem er etwas bei uns bestellt hat.

Wer nichts bestellt kann mitmachen, indem er uns eine Mail an gewinnspiel@dressur-studien.de sendet. Diese Mail nimmt an dem Tag an der Verlosung teil, an dem wir sie erhalten haben.

Gutscheincodes sind jeweils bis 23 Uhr gültig und einlösbar.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, ebenso eine Barauszahlung. Ihre Daten verwenden wir auschließlich für die Verlosung und werden nicht weiter gegeben!

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Gewinne und Gewinner!