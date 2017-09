Anatomie, Gymnastizierung Muskelaufbau: Die besten Übungen am Boden

Geposted in Bücher und Filme

In diesem Taschenbuch findet sich ein sehr guter Überblick über die Anatomie des Pferdes. Auf dieser Grundlage stellt die Autorin eine ganze Reihe von Übungen vor, mit dem sich das Pferd am Boden gymnastizieren lässt. Durch das handliche Format kann das Buch gut in den Stallspind gelegt werden, sodass es bei Bedarf schnell zur Hand ist. Das Buch ist eine gute praktische Ergänzung zu den beiden anderen – weit ausführlicheren Büchern – von Gillian Higgins. Für die tägliche Arbeit mit dem Pferd ist es auf jeden Fall ein schöner Ratgeber.

