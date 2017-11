Hufzeichnungen aus dem Jahr 1910

Eva und ich arbeiten schon zehn Jahre zusammen, sie ist Grafikerin und sorgt dafür, dass unser Layout passt. An dem Tag, als wir das “Huf-Heft” in die Druckerei abgegeben haben, reden wir noch etwas am Telefon. Plötzlich Stille. “Eva?”, frage ich. “Oh, mir fällt da gerade etwas ein”, sagt sie und ich höre wie sie in einer Schublade wühlt. “Mein Ur-Großvater war nämlich Schmied und er hat viele Hufzeichnungen gemacht.” “Das fällt Dir jetzt ein, nachdem das Huf-Heft in Druck ist?”, entgegne ich leicht entgeistert. Arbeit macht einen halt manchmal betriebsblind 😉

Die Zeichnungen von Johannes Aschenbrenner wollen wir Ihnen auf jeden Fall nicht vorenthalten. Entstanden sind sie im Jahr 1910. Zum Vergrößern der Bilder diese bitte anklicken.