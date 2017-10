Bitte an Abonnenten: Adressänderungen mitteilen!

Geposted in Neuigkeiten

Eine Bitte an diejenigen unter Ihnen, die uns im Abo haben: Bitte teilen Sie uns Adressänderungen mit. Selbst wenn Sie einen Nachsendeauftrag haben reicht das nicht, da die Dressur-Studien | Fair zum Pferd als sogenannte Postvertriebsstücke versendet werden und die sind nicht von Nachsendeaufträgen erfasst. Die Post wirft unsere Hefte einfach in den Müll und informiert uns noch nicht einmal. Bitte teilen Sie Adressänderungen kurz an die Mail mit: info@dressur-studien.de. Danke!