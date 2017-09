Das neue Buch von Uta Gräf: Lesen mit einem Lächeln im Gesicht

Auf meinem Schreibtisch stapeln sich die neuen Herbst-Bucherscheinungen. Ich überlege, welches davon für Sie wohl besonders interessant sein könnte, da bleibt mein Blick am neuen Buch von Uta Gräf und Friederike Heidenhof hängen: „Feines Reiten -bereichertes Leben. Mit Gelassenheit uns Intuition zum Erfolg. Very, very good druff,“ und schon muss ich lächeln, vielleicht aber auch weil Uta Gräfs Lachen auf dem Titelbild so ansteckend wirkt. Beim Blättern durch das Buch wird mein Grinsen immer breiter. Uta Gräf beginnt ihr Werk mit dem folgenden Satz: „Normalerweise beginnen Bücher vielleicht etwas anders, aber unser Buch beginnt so: Ich sitze auf der Toilette.“ Und jetzt muss ich laut lachen, dabei geht es nur um eine Dopingkontrolle.

Die beiden Autorinnen schildern den Werdegang von Uta Gräf immer wieder mit amüsanten Begebenheiten, Rückschläge werden ebenso erwähnt und besonders viel Platz wird auch ihrem Le Noir eingeräumt: Ein echter Blick hinter die Kulissen des (fairen und guten) Dressursports. Durch die lebendige Sprache und das eben auch spannende Leben und Arbeiten von Uta Gräf bleibe ich an dem Buch „kleben“ und verschlinge es. Im letzten Drittel des Buches geht Uta Gräf gezielt auf Fragen ein, die ihr immer wieder bei Seminaren gestellt werden und konkrete Ausbildungsprobleme behandeln.

Das Buch wird einen Platz auf meinem Nachtisch erhalten und ich werde immer wieder dann danach greifen, wenn ich das Gefühl habe, wieder einmal zu viel und zu schnell etwas von meinem Pferd zu fordern oder zu ungeduldig zu sein. Wer das Buch gelesen hat, wird nicht nur ein Lächeln im Gesicht haben, sondern es vielleicht auch schaffen diese Stimmung mit zum Pferd zu nehmen. Das ist in dieser leistungsbetonten, schnelllebigen Zeit: unbezahlbar – nicht nur für Ihr Pferd!

Hier erfahren Sie mehr über das Buch und finden eine Bestellmöglichkeit.