Die Pferde aus “Das Auge schulen: Heft 2/2017”

Geposted in Das Auge schulen

Auf dieser Übersichtsseite finden Sie alle Links zu den Pferden, die wir in unserem Heft 2/2017 besprochen und beurteilt haben. Sie finden hier bewusst nur die Bilder, ohne weitere Informationen oder gar die Markierungen, die wir im Heft auf den Fotos gemacht haben.

Schauen Sie sich die Bilder doch einmal an und dann vergleichen Sie diese mit unseren Ergebnissen im Heft – so können Sie prima Ihr Auge schulen. Viel Vergnügen dabei!

Weider einmal ein großes Danke an Sportpferdetheapeutin Karin Link und Dressurausbilder Jan Nivelle, welche sich für uns die Mühe gemacht haben, die Pferde unter die Lupe zu nehmen.

Sie möchten auch Ihr Pferd von uns beurteilen lassen? Hier steht wie es geht, Bewerbungsschluss für unser nächstes Heft ist der 01. Juni 2017.

KWPN-Stute Barbarella, elf Jahre

Siroco, Andalusierwallach, elf Jahre

Minero, PRE-Wallach, 17 Jahre

Blue, Tinkerwallach, zehn Jahre

Aristana, Westfalenstute, sieben Jahre