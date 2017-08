Neu in unserem Shop: Der Balimo

Geposted in Neuigkeiten

Der Balimo-Hocker ist einfach ein geniales Teil: Bei uns in der Redaktion haben wir mittlerweile drei von den guten Stücken stehen, die einen – quasi nebenbei – fit für das Reiten machen. Zugegeben: Der Anschaffungspreis ist nicht niedrig, dafür sind die Balimos eigentlich unverwüstlich. Unser ältester Balimo steht schon über zehn Jahre hier. Kurzum: Wir sind durch und durch von dem Balimo überzeugt – deshalb haben wir ihn nun auch in unseren Shop aufgenommen. Übrigens: Wer mag kann den Balimo auch bei uns ausprobieren. Der Westerwald ist ja immer eine Reise wert 😉 Aber bitte kurz vorher telefonisch Bescheid sagen. Hier finden Sie weitere Infos über den Balimo. (Und wer ihn schon hat, schauen Sie doch mal auf die Seite, wir haben da eine ganze Reihe von kleinen Videos online gestellt, in denen Übungen mit dem Balimo gezeigt werden, vielleicht ist da ja auch etwas Neues für Sie dabei.)