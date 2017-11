Neues Buch: Mensch und Pferd auf Augenhöhe: Pferdegerecht kommunizieren

Geposted in Verhalten

Das neue Buch von Vivian Gabor erhält von uns eine große Leseempfehlung!

Vivian Gabor schildert in ihrem neuen Buch eindrücklich, wie die Kommunikation zwischen Pferd und Mensch funktioniert und wie der Mensch (!) an sich arbeiten muss, damit er sich seinem Pferd verständlich machen kann. Dazu hat sie nicht nur jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse in ihrem Buch beschreiben, sondern gibt auch viele praktische Tipps, wie Reiter und Pferd zueinander finden können. das Buch ist nicht nur für Anfänger empfehlenswert, sondern auch schon langjährige Pferdemenschen finden hier Neues. Hier erfahren Sie mehr über das Buch und können es bestellen.